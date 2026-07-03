Turismo, boom di voli low cost fa lievitare gli affitti. Ecco perché

Nonostante le potenziali ricadute negative su mercato immobiliare locale e ambiente, i governi europei continuano a investire nel trasporto aereo come "leva" principale per attirare turisti. Un esempio su tutti è rappresentato dalla Spagna che ha stanziato 12,8 miliardi di euro per potenziare gli aeroporti, a partire dall'ampliamento degli scali internazionali di Madrid-Barajas e Barcellona-El Prat. Misure analoghe sono state adottate dal governo greco per incrementare di un quarto la capacità passeggeri dell'aeroporto di Atene-Eleftherios Venizelos, costo circa 1,3 miliardi di euro, e dal Portogallo per l'ingrandimento del terminal a Lisbona.