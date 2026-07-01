Quando parliamo di overtourism, nello specifico, intendiamo quel fenomeno di sovraffollamento turistico, concentrato in alcuni periodi dell’anno in città e siti famosi. Questa circostanza è conosciuta da oltre 1 italiano su 2 (il 52%) e vissuta dal 56% come un crescente problema. Sono i più giovani a percepirlo maggiormente, soprattutto la Gen Z (57%), seguita dai Millennial al 55% e Gen X e Boomers al 48%, come spiegato lo scorso anno da una ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos sulle opinioni degli italiani in merito alle opportunità e alle problematiche legate al turismo. Il 51% ritiene che il sovra-afflusso turistico nel nostro Paese caratterizzi soprattutto il periodo estivo, il 21% quello primaverile mentre per un 15% è un fenomeno costante nell’arco dell’anno.

Mentre per gli affitti brevi? Anche questo tema è molto sentito dagli italiani. Otre 1 italiano su 3 (35%) li percepisce come un problema mentre per il 19% rappresentano un’opportunità. A livello generazionale, Boomer e Gen Z sono in questo caso in sintonia, con percentuali di chi li considera una criticità più alte rispetto alle generazioni intermedie (rispettivamente al 38% e al 37%).

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