Il prestito viene accreditato, solitamente, una volta all’anno o ogni sei mesi qualora vengano rispettati gli obiettivi di studio in termini di crediti formativi universitari (Cfu) e votazioni. Una particolarità che, poi, viene incontro agli studenti, è che non è necessario rientrare nei paletti delle soglie Isee e che il periodo di restituzione del capitale prestato viene stabilito una volta completato il percorso di studi.

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