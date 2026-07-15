Il Censis, ogni anno, elabora le classifiche delle università italiane per aiutare gli studenti a orientarsi tra i vari atenei presenti nel nostro Paese. “Si tratta di un’articolata analisi del sistema universitario basata sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità”, spiega il Censis. Ci sono anche gli elenchi in base ai corsi di laurea. In totale si tratta di 70 graduatorie. Ecco le principali sugli atenei.

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