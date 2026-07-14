Medicina 2026-2027, dal semestre filtro alle scadenze. Le novità

Resta la necessità di passare gli esami di Fisica, Chimica e Biologia durante il semestre filtro, che ha ormai sostituito da qualche anno il meccanismo dell’accesso a numero chiuso. Le attività didattiche prenderanno il via il 1°settembre e si dovranno concludere non oltre dieci giorni prima del primo appello d'esame, fissato per il 10 dicembre. Gli esiti saranno pubblicati il 23 dicembre. Il secondo appello si svolgerà l'11 gennaio, con pubblicazione dei risultati il 20 gennaio. Rispetto allo scorso anno, quindi, è stato allungato il periodo di lezioni e sono state posticipate le date dei due appelli del semestre filtro.

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