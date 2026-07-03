I corsi ad accesso programmato a livello nazionale prevedono di regola una prova uguale per tutti gli aspiranti studenti, gestita dal Ministero dell’Università e della Ricerca, cioè il cosiddetto test d’ingresso. Per l’anno accademico 2026-2027 è previsto per varie facoltà dell’area sanitaria, come Infermieristica, Logopedia e Fisioterapia, oltre che per Scienze della Formazione Primaria. Per quanto riguarda Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria non è più previsto il test d’ingresso, ma si è passati al semestre filtro dall’anno accademico 2025-2026. In sintesi, gli studenti possono frequentare il semestre del primo anno senza barriere all’acceso. Le materie previste sono Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia, da 6 Crediti Formativi Universitari (CFU) ciascuno. Al termine del semestre filtro sono previsti due appelli d’esame per ciascun insegnamento e sulla base del punteggio conseguito negli esami del semestre filtro (almeno 18/30 per ogni materia), il Ministero dell’Università e Ricerca redige una graduatoria di merito nazionale con l’elenco degli ammessi.

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