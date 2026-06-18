Gli specialisti Qs si chiedono se l'Italia riuscirà a trasformare la qualità e la reputazione delle sue università nella capacità di attrarre, trattenere e richiamare talenti. In una fase di calo demografico e di forte competizione internazionale, è questo divario, tra il valore che il sistema produce e la capacità di trattenerlo e farlo riconoscere - rilevano - la vera sfida del prossimo decennio. Nessun ateneo italiano figura tra i primi 100 al mondo per docenti o studenti internazionali. Il dato suggerisce che l'Italia continui a incontrare difficoltà nel competere con le destinazioni accademiche più attrattive a livello globale, e quasi metà degli atenei arretra anche nella Rete di Ricerca Internazionale. Nonostante poi l'ottima reputazione presso i datori di lavoro, l'indicatore Esiti Occupazionali peggiora nel 34% degli atenei, suggerendo che il legame tra reputazione, carriere dei laureati e dinamiche del mercato del lavoro richiede ulteriore attenzione. Infine, l'Italia ha una sola università nella top 100 mondiale, contro le 16 del Regno Unito, le 6 della Cina e le 4 di Germania e Francia. Il sistema migliora in ampiezza ma resta privo di una massa critica di atenei di vertice.

Per approfondire: Università migliori d'Europa, 4 italiane tra prime 100: classifica Qs Ranking Europe 2026