Università, il 72% dei dipartimenti è guidato da un uomo. Lo studio

L’analisi spiega che “all’interno del panorama universitario sono stati identificati 898 dipartimenti, distribuiti tra 91 atenei, per una media di circa dieci dipartimenti ad ateneo. La maggior parte delle università (58) conta, infatti, tra uno e dieci dipartimenti attivi”. Sono 11 gli atenei che hanno più di 20 dipartimenti: sul podio ci sono Roma La Sapienza con 57, Padova con 32 e Bologna e Milano con 31. Sempre 11 università hanno invece un solo dipartimento attivo o perché hanno dimensioni più contenute o perché caratterizzate da una forte specializzazione tematica.

