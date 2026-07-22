Migliori città universitarie al mondo: ci sono anche 3 italiane

Sia il Nord Italia sia il Centro trovano dunque rappresentanza nella classifica, a rimanere fuori è il Mezzogiorno. Va bene, invece, l'internazionalizzazione che è tra le più rapide d'Europa. Il nostro Paese ha, infatti, più che raddoppiato il numero di studenti internazionali in sei anni. "L'Italia - sottolinea il presidente e fondatore di Qs, Nunzio Quacquarelli - è diventata, quasi in sordina, uno dei casi di successo dell'istruzione internazionale in Europa, più che raddoppiando il numero di studenti stranieri in sei anni, pur mantenendo i costi di studio realmente accessibili e offrendo un fascino culturale e creativo che pochi Paesi possono eguagliare".