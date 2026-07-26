Introduzione

Il terzo comma dell’articolo 36 della Costituzione italiana prevede che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. L’assenza retribuita dal lavoro è quindi un diritto imprescindibile e irrinunciabile e sembra quindi normale pensare che il datore non possa far tornare un dipendente in ufficio se quest’ultimo è in vacanza. In realtà, ci sono dei casi in cui si può essere richiamati in servizio e, se non si rientra, si potrebbe rischiare perfino il licenziamento.