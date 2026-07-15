Attiva nel settore dell'edilizia, la ditta avrebbe fatto svolgere diverse mansioni al ragazzo ma nessuna relativa al suo titolo di studio. "Mi ha anche detto che se avessi intrapreso la strada per dimagrire mi avrebbe reintegrato", ha raccontato il lavoratore al Corriere della Sera ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Licenziato perché grasso": così, in un'intervista al Corriere della Sera, un lavoratore ha raccontato di essere stato messo alla porta da un'azienda di Taranto attiva nell'edilizia per questo motivo. Sarebbe il suo peso, la ragione del licenziamento nonostante il ragazzo di 26 anni, con un diploma da perito, non avesse mai svolto mansioni relative al suo titolo di studio, non lavorando in ufficio ma facendo l'operaio edile e il manovale. Ora, passa al contrattacco e ne chiede i danni.

Il rapporto di lavoro tra il ragazzo e l'azienda Il rapporto di lavoro tra lavoratore e l'azienda di Taranto, con interessi nell’edilizia e impiantistica, comincia a febbraio scorso. Quando inizia il lavoro, parte facendo volantinaggio per promuovere un ramo d’azienda. Leggi anche Venezia, cameriera licenziata dopo prova: risarcita con 60mila euro

Le mansioni richieste Un lavoro durato “poco”, perché, racconta al Corriere, “un giorno il titolare mi chiamò chiedendomi se sapessi fare qualcosa nell’edilizia e mi disse che avrei cominciato ad andare nei cantieri di via Messapia a Taranto”. Così fu inserito nelle squadre adibite a questi lavori. Prima affiancato a un operatore commerciale per essere formato nel settore, poi inserito come operaio edile. “Facevo il manovale, le movimentazioni, guidavo dei furgoni, cosa che non avevo mai fatto, ne ho danneggiato anche uno e mi hanno addebitato metà del danno. Insomma, non era il mio lavoro, tendevo a mettermi da parte perché non ero capace di fare tutto”, ha raccontato. Vedi anche Pensioni, le donne ricevono assegni 25% più bassi rispetto agli uomini