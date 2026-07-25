Introduzione

La data da cerchiare sul calendario è quella del 21 settembre: da quel giorno entreranno in vigore le nuove tariffe massime delle prestazioni sanitarie individuate dal ministero della Salute e condivise dalle Regioni. L’aggiornamento riguarda 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale (dalle visite agli esami diagnostici) e 222 codici su un totale di 1063 del nomenclatore dell'assistenza protesica su misura, in particolare per quanto riguarda gli ausili per le persone con disabilità.

Il decreto, approvato in Conferenza Stato Regioni, sostituisce quello del 25 novembre 2024 che era stato annullato dalle sentenze del Tar del Lazio dopo i tanti ricorsi delle strutture sanitarie private accreditate. Allora i giudici amministrativi avevano bocciato i calcoli sulle tariffe di rimborso del ministero della Salute, perché superati e giudicati insufficienti. Ecco cosa sapere.