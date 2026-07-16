Prescrizioni mediche, il Tar chiarisce il ruolo del medico di base

Il ricorso era stato presentato dagli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri del Lazio, che avevano contestato la procedura ritenendola lesiva dell'autonomia e della responsabilità del medico di famiglia. Il Tribunale amministrativo ha accolto questa impostazione, osservando che il sistema previsto dalla delibera regionale introduceva un vero e proprio automatismo prescrittivo. Nella motivazione della sentenza si legge infatti che tale meccanismo avrebbe finito per "svuotare completamente la funzione del medico di medicina generale", costringendolo, di fatto, a convertire in ricetta elettronica una decisione presa da un altro sanitario senza poter esercitare il proprio giudizio professionale. Secondo il TAR, una simile impostazione contrasta con i principi che regolano l'attività medica, poiché ogni prescrizione comporta l'assunzione di una responsabilità diretta da parte del professionista che la sottoscrive.

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