Latte crudo, 43 casi sindromi gravi nel 2025. I consigli degli esperti

Come detto, il latte crudo può contenere batteri nocivi anche perché non ha subito alcun trattamento termico superiore ai 40° gradi: i trattamenti termici di pastorizzazione o la bollitura, quindi, permettono di ridurre o eliminare i rischi. È per questo motivo, ad esempio, che negli agriturismi non si può somministrare il latte crudo se non si procede prima alla sua bollitura. “È bene accertarsi che il latte sia stato bollito chiedendo, ad esempio, alla persona addetta alla somministrazione della colazione e dei pasti”, ha raccomandato il ministero della Salute. Sono state pubblicate, ha ricordato, anche delle linee guida per “il controllo di Stec nel latte non pastorizzato e nei prodotti derivati”.

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