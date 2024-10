Formaggi a latte crudo, i rischi del consumo soprattutto per i bambini

"I formaggi con latte crudo con media e bassa stagionatura devono essere vietati per i bambini sotto i dieci anni, come succede in altri Paesi europei. Quello che è successo al mio Mattia, in coma vegetativo da quattro anni, è successo anche in altre parti d'Italia. Non può continuare questa strage di bambini". Queste le recenti parole di Giovanni Battista Maestri, il padre del bambino di undici anni che dal 2017 si trova in stato vegetativo per aver mangiato un formaggio lavorato con latte crudo contaminato prodotto dal Caseificio sociale di Coredo. Per fare chiarezza in merito è possibile consultare le linee guida segnalate dal Ministero della Salute ma anche dall’Efsa, l’Autorità Europea per la sicurezza Alimentare.

