Pronto soccorso in calo, aumentano medici specializzati. La mappa

Secondo l'analisi di Altems basata su dati della Ragioneria Generale di Stato e dell'Annuario Statistico del Servizio sanitario nazionale, le chiusure di pronto soccorso hanno riguardato di più alcune regioni: in Lombardia sono passati da 84 a 76 in 12 anni, nel Lazio da 70 a 66. Sono invece stabili in Campania, a 68. Si è trattato però, secondo il rapporto, "di una razionalizzazione, non di un depauperamento", come emerge dal numero di medici di Emergenza Urgenza, passati da 3.033 nel 2011 a 4.748 nel 2023

