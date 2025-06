Che sangue piace alle zanzare? Uno studio svela il loro menu preferito

Nonostante queste intuizioni, i ricercatori hanno sottolineato che resta difficile prevedere il comportamento alimentare delle zanzare. "Per migliorare le previsioni – ha detto Wells – abbiamo bisogno di una migliore standardizzazione nel modo in cui vengono condotti e riportati gli studi sui pasti di sangue". "Metodi molecolari coerenti e dati ambientali più chiari – ha proseguito – contribuiranno notevolmente a migliorare la nostra comprensione di come le zanzare si nutrono di sangue da diverse specie ospiti e cosa ciò significhi in termini di trasmissione di malattie dannose come la malaria o la Dengue"