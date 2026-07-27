A occupare il primo posto nella classifica delle migliori saponette ci sono Carrefour Soft Bio Sapone Delicato, privo di profumo e allergeni e formulato con oli biologici di palma e cocco, e Winni's Sapone di Marsiglia per Bucato e Igiene Personale, realizzato con grassi vegetali, profumato ma senza allergeni e adatto anche al bucato. Secondo Altroconsumo, entrambi si distinguono per formulazioni favorevoli sia dal punto di vista della salute sia dell'impatto ambientale.