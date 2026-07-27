Saponi, i migliori per le mani in versione liquida o a saponetta. La classificaSalute e Benessere
Introduzione
Meglio il sapone liquido o la classica saponetta per lavare le mani? Una nuova analisi di Altroconsumo aiuta a orientarsi nella scelta valutando l'impatto ambientale e i possibili rischi per la salute delle formulazioni. Nello specifico, l'associazione ha analizzato 65 prodotti, valutandoli sulla base degli ingredienti dichiarati in etichetta e assegnando un punteggio che tiene conto dell'impatto su salute e ambiente. Vediamo la classifica.
Quello che devi sapere
L'analisi di Altroconsumo
Analizzando gli ingredienti dichiarati in etichetta, Altroconsumo ha messo a punto una classifica assegnando un punteggio da 0 a 100. Confrontando i prodotti in base al loro impatto su ambiente e salute, il punteggio viene ottenuto attraverso un algoritmo che attribuisce il 70% del peso all'impatto ambientale (il sapone, dopo il risciacquo, finisce negli scarichi contribuendo potenzialmente all'inquinamento delle acque) e il 30% ai possibili rischi per la salute.
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La valutazione finale
Come sottolinea Altroconsumo, nella valutazione sono state considerate le principali evidenze scientifiche e le classificazioni ufficiali europee relative a sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), interferenti endocrini, sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, allergeni e classificazione ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche).
La top 5 dei migliori saponi
Ecco la top 5 dei migliori saponi per le mani secondo Altroconsumo:
- Carrefour Soft Bio sapone delicato e Winni's sapone di marsiglia per bucato e igiene personale (entrambi 97 punti)
- Cien saponette cremose olive di Lidl (88 punti)
- Sapone neutro con proteine del latte Near di Eurospin (punteggio 76)
- Cien sapone liquido mani con estratto di fiori di loto e camomilla, Infasil detergente liquido neutro e Perlier sapone lavanda (punteggio 73)
- Near sapone liquido idratante di Eurospin (punteggio 72).
I migliori saponi liquidi
Nella categoria dei detergenti liquidi, il primo posto è occupato quindi da Cien (Lidl) sapone liquido mani con estratto di fior di loto e camomilla con antibatterico. Secondo l'analisi, la confezione è realizzata al 60% in plastica riciclata e la formulazione non contiene sostanze problematiche per salute e ambiente. A pari merito troviamo Infasil detergente liquido neutro. Per Altroconsumo risulta privo di allergeni e di sostanze considerate critiche per la salute e l'ambiente, pur presentando un prezzo mediamente più elevato rispetto al prodotto Lidl.
Le migliori saponette
A occupare il primo posto nella classifica delle migliori saponette ci sono Carrefour Soft Bio Sapone Delicato, privo di profumo e allergeni e formulato con oli biologici di palma e cocco, e Winni's Sapone di Marsiglia per Bucato e Igiene Personale, realizzato con grassi vegetali, profumato ma senza allergeni e adatto anche al bucato. Secondo Altroconsumo, entrambi si distinguono per formulazioni favorevoli sia dal punto di vista della salute sia dell'impatto ambientale.
Le marche più note
Per quanto riguarda le marche più conosciute, molte si fermano a metà classifica, con "qualità buona". Si parte con Mantovani sapone neutro classico con latte di riso (67 punti), fino al Palmolive Hygiene plus antibatterico con aloe vera (67 punti), al Neutro Roberts sapone dermotestato idratante (63 punti) e al Borotalco sapone idratante original (52 punti).
In fondo alla classifica
In fondo alla classifica troviamo tre prodotti firmati Felce Azzurra: il sapone profumato antibatterico menta e lime (punteggio 23), preceduto dal sapone profumato classico (24 punti) e il sapone profumato nutriente ambra e argan (25, punti). Un punteggio più alto, invece, per il sapone profumato classico Felce Azzurra, che totalizza un punteggio 40 (qualità accettabile).
Gli ingredienti sotto osservazione
Dall'analisi emerge che gli allergeni presenti nei profumi rappresentano uno degli elementi più critici, sia per l'impatto ambientale sia per i possibili effetti sui soggetti sensibili. Solo dieci dei 65 prodotti analizzati ne sono privi, mentre la maggior parte contiene in media quattro allergeni. Anche i conservanti incidono sul giudizio dei saponi liquidi, poiché sono necessari nelle formulazioni contenenti acqua. In alcuni casi appartengono alla famiglia dei tiazolinoni, sostanze note per il loro elevato potere sensibilizzante e per l'impatto sull'ambiente acquatico.
Differenze tra sapone liquido e saponetta
Meglio il sapone liquido o la saponetta? Per Altroconsumo non esiste una risposta univoca. Il sapone liquido è generalmente considerato più pratico e adatto all'uso condiviso, ma risulta meno sostenibile per la presenza della confezione in plastica e, spesso, di conservanti e tensioattivi. La saponetta, invece, produce meno rifiuti, non richiede conservanti perché priva di acqua e presenta generalmente formulazioni più semplici, risultando quindi una scelta più sostenibile dal punto di vista ambientale.
Preferire formulazioni meno complesse
Altroconsumo invita quindi i consumatori a leggere con attenzione l'elenco degli ingredienti e a preferire prodotti con formulazioni meno complesse, prive di microplastiche e con un numero limitato di allergeni e conservanti. Anche la confezione può fare la differenza: meno imballaggi significa meno rifiuti da smaltire.