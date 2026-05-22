I migliori detersivi per il bagno, la classifica di Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato i prodotti tra dicembre 2025 e marzo 2026, prendendo in considerazione solo detergenti per il bagno in formato spray con spruzzino.

La valutazione finale si basa soprattutto sull’efficacia, che pesa per il 70% del giudizio complessivo. L’impatto ambientale vale il 20%, mentre etichetta e grado di rischio pesano rispettivamente per l’8% e il 2%.

Per misurare l’efficacia, i laboratori hanno applicato uno sporco artificiale su superfici verticali e orizzontali. L’azione anticalcare è stata invece valutata misurando la differenza di peso di appositi tasselli immersi nel prodotto puro. È stato poi esaminato anche l’effetto visivo, per verificare che i detergenti non danneggiassero i materiali, non lasciassero aloni e rallentassero la formazione di nuove incrostazioni.