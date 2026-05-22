I migliori detersivi per il bagno, la classifica di Altroconsumo

Introduzione
Mantenere il bagno pulito e brillante richiede prodotti efficaci contro sporco, residui di sapone e calcare. I detergenti “all-in-one” promettono di fare tutto in un solo gesto, ma non sempre comodità ed efficacia bastano a renderli una scelta sicura. Un test di Altroconsumo ha messo a confronto diversi prodotti in formato spray, valutandone efficacia, impatto ambientale, chiarezza dell’etichetta e grado di rischio. Ecco quali sono i migliori in circolazione sugli scaffali dei supermercati.
Quello che devi sapere
Detergenti efficaci, ma attenzione a salute e ambiente
Il risultato dell’analisi di Altroconsumo mostra un quadro doppio: molti detergenti funzionano bene, ma alcuni possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente.
Come agiscono i detergenti per il bagno
I prodotti per il bagno intervengono su due fronti: lo sporco grasso e le incrostazioni di calcare. La pulizia quotidiana è affidata ai tensioattivi, cioè le sostanze lavanti presenti nelle formule. Per legge, la loro percentuale deve essere indicata in etichetta e, di solito, è inferiore al 5%.
Nei detergenti si possono trovare tensioattivi sintetici, spesso riconoscibili da ingredienti che terminano in “-eth”, come deceth, laureth o pareth, e tensioattivi di origine naturale, generalmente derivati da cocco o palma e riconoscibili da nomi che terminano in “-ate”, come cocoate o palmate.
Perché non conta solo l’efficacia
Dai test risulta che quasi tutti i prodotti lavano bene. La differenza, però, può dipendere anche dalla consistenza. I detergenti troppo liquidi tendono infatti a scivolare rapidamente dalle superfici verticali, come le piastrelle della doccia, riducendo l'efficacia. Per questo le formulazioni in gel o gli spray più densi possono risultare più efficaci. Contro il calcare serve invece una formula acida, con un pH basso, capace di sciogliere i depositi minerali. Anche in questo caso, però, è necessario un equilibrio: un acido troppo aggressivo può rovinare le superfici del bagno.
Sostanze filmogene, sono efficaci?
Molti marchi puntano anche sulle sostanze filmogene, che dovrebbero creare una patina invisibile per far scivolare via l’acqua. Secondo i test, però, il modo più efficace per prevenire il calcare resta rimuovere bene lo sporco: senza una superficie ruvida a cui aderire, i depositi minerali fanno più fatica a formarsi.
I rischi per salute e ambiente
Nonostante l'indubbia comodità, l'uso massiccio di questi prodotti chimici comporta rischi da non sottovalutare. Come sottolinea Altroconsumo, le esalazioni possono irritare le vie respiratorie e la pelle, mentre i residui che finiscono negli scarichi possono pesare sugli ecosistemi acquatici. Per questo è importante usare i detergenti con cautela e arieggiare bene il bagno durante e dopo la pulizia.
Come ridurre l’impatto ambientale
Se si desidera ridurre l'impatto ambientale, si possono sostituire i prodotti tradizionali con alternative ecologiche fai-da-te altrettanto efficaci e decisamente più economiche. Una soluzione al 15% di acido citrico in acqua distillata può essere usata come anticalcare naturale su rubinetterie, box doccia e sanitari. Per lo sporco comune, invece, si possono usare saponi a base di tensioattivi vegetali, come il sapone di Marsiglia liquido.
La classifica Altroconsumo: la top 3
Al primo posto della classifica Altroconsumo c’è Chanteclair bagno extra brillante, con un punteggio di 70 e un prezzo medio di 2,58 euro. Al secondo posto si colloca Smac bagno igienizzante, con 67 punti e un prezzo medio di 2,13 euro: è indicato come “miglior acquisto”. Sul terzo gradino del podio c’è Ace bagno con anticalcare, con 64 punti e un prezzo medio di 2,81 euro.
La top 5
Seguono Mastrolindo bagno, con 63 punti e un prezzo medio di 2,48 euro, e Quasar bagno igienizzante, con 61 punti e un prezzo medio di 3,27 euro. Tutti questi prodotti sono classificati di qualità buona.
I prodotti di qualità media
Nella fascia di qualità media rientrano Sonett detergente per bagni, con 59 punti e un prezzo medio di 5,84 euro, Cif bagno anticalcare profumo di gelsomino, con 55 punti e un prezzo medio di 2,67 euro, Ajax igienizzante bagno, con 54 punti e un prezzo medio di 2,86 euro, e Coop Vivi Verde bagno anticalcare, con 50 punti e un prezzo medio di 2,29 euro.
I detergenti in fondo alla classifica
In fondo alla classifica, tra i prodotti di qualità bassa, ci sono Napisan igienizzante bagno, con 47 punti, Viakal bagno express fiori eleganti, con 46 punti, Winni’s bagno, con 45 punti, e Kh7 bagno multisuperficie, con 44 punti. Ultimo posto per Amuchina igienizzante bagno, che ottiene 40 punti e ha un prezzo medio di 3,37 euro.
Come sono stati svolti i test
Altroconsumo ha analizzato i prodotti tra dicembre 2025 e marzo 2026, prendendo in considerazione solo detergenti per il bagno in formato spray con spruzzino.
La valutazione finale si basa soprattutto sull’efficacia, che pesa per il 70% del giudizio complessivo. L’impatto ambientale vale il 20%, mentre etichetta e grado di rischio pesano rispettivamente per l’8% e il 2%.
Per misurare l’efficacia, i laboratori hanno applicato uno sporco artificiale su superfici verticali e orizzontali. L’azione anticalcare è stata invece valutata misurando la differenza di peso di appositi tasselli immersi nel prodotto puro. È stato poi esaminato anche l’effetto visivo, per verificare che i detergenti non danneggiassero i materiali, non lasciassero aloni e rallentassero la formazione di nuove incrostazioni.