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I migliori detersivi per il bagno, la classifica di Altroconsumo

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©IPA/Fotogramma

Introduzione

Mantenere il bagno pulito e brillante richiede prodotti efficaci contro sporco, residui di sapone e calcare. I detergenti “all-in-one” promettono di fare tutto in un solo gesto, ma non sempre comodità ed efficacia bastano a renderli una scelta sicura. Un test di Altroconsumo ha messo a confronto diversi prodotti in formato spray, valutandone efficacia, impatto ambientale, chiarezza dell’etichetta e grado di rischio. Ecco quali sono i migliori in circolazione sugli scaffali dei supermercati. 

Quello che devi sapere

Detergenti efficaci, ma attenzione a salute e ambiente

Il risultato dell’analisi di Altroconsumo mostra un quadro doppio: molti detergenti funzionano bene, ma alcuni possono avere effetti negativi sulla salute e sull’ambiente.

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Come agiscono i detergenti per il bagno

I prodotti per il bagno intervengono su due fronti: lo sporco grasso e le incrostazioni di calcare. La pulizia quotidiana è affidata ai tensioattivi, cioè le sostanze lavanti presenti nelle formule. Per legge, la loro percentuale deve essere indicata in etichetta e, di solito, è inferiore al 5%.
Nei detergenti si possono trovare tensioattivi sintetici, spesso riconoscibili da ingredienti che terminano in “-eth”, come deceth, laureth o pareth, e tensioattivi di origine naturale, generalmente derivati da cocco o palma e riconoscibili da nomi che terminano in “-ate”, come cocoate o palmate.

Bagno
Bagno - ©IPA/Fotogramma
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Perché non conta solo l’efficacia

Dai test risulta che quasi tutti i prodotti lavano bene. La differenza, però, può dipendere anche dalla consistenza. I detergenti troppo liquidi tendono infatti a scivolare rapidamente dalle superfici verticali, come le piastrelle della doccia, riducendo l'efficacia. Per questo le formulazioni in gel o gli spray più densi possono risultare più efficaci. Contro il calcare serve invece una formula acida, con un pH basso, capace di sciogliere i depositi minerali. Anche in questo caso, però, è necessario un equilibrio: un acido troppo aggressivo può rovinare le superfici del bagno.

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Sostanze filmogene, sono efficaci?

Molti marchi puntano anche sulle sostanze filmogene, che dovrebbero creare una patina invisibile per far scivolare via l’acqua. Secondo i test, però, il modo più efficace per prevenire il calcare resta rimuovere bene lo sporco: senza una superficie ruvida a cui aderire, i depositi minerali fanno più fatica a formarsi.

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I rischi per salute e ambiente

Nonostante l'indubbia comodità, l'uso massiccio di questi prodotti chimici comporta rischi da non sottovalutare. Come sottolinea Altroconsumo, le esalazioni possono irritare le vie respiratorie e la pelle, mentre i residui che finiscono negli scarichi possono pesare sugli ecosistemi acquatici. Per questo è importante usare i detergenti con cautela e arieggiare bene il bagno durante e dopo la pulizia.

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Come ridurre l’impatto ambientale

Se si desidera ridurre l'impatto ambientale, si possono sostituire i prodotti tradizionali con alternative ecologiche fai-da-te altrettanto efficaci e decisamente più economiche. Una soluzione al 15% di acido citrico in acqua distillata può essere usata come anticalcare naturale su rubinetterie, box doccia e sanitari. Per lo sporco comune, invece, si possono usare saponi a base di tensioattivi vegetali, come il sapone di Marsiglia liquido.

Bagno
Bagno - ©IPA/Fotogramma
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La classifica Altroconsumo: la top 3

Al primo posto della classifica Altroconsumo c’è Chanteclair bagno extra brillante, con un punteggio di 70 e un prezzo medio di 2,58 euro. Al secondo posto si colloca Smac bagno igienizzante, con 67 punti e un prezzo medio di 2,13 euro: è indicato come “miglior acquisto”. Sul terzo gradino del podio c’è Ace bagno con anticalcare, con 64 punti e un prezzo medio di 2,81 euro.

Altroconsumo
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La top 5

Seguono Mastrolindo bagno, con 63 punti e un prezzo medio di 2,48 euro, e Quasar bagno igienizzante, con 61 punti e un prezzo medio di 3,27 euro. Tutti questi prodotti sono classificati di qualità buona.

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I prodotti di qualità media

Nella fascia di qualità media rientrano Sonett detergente per bagni, con 59 punti e un prezzo medio di 5,84 euro, Cif bagno anticalcare profumo di gelsomino, con 55 punti e un prezzo medio di 2,67 euro, Ajax igienizzante bagno, con 54 punti e un prezzo medio di 2,86 euro, e Coop Vivi Verde bagno anticalcare, con 50 punti e un prezzo medio di 2,29 euro.

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I detergenti in fondo alla classifica

In fondo alla classifica, tra i prodotti di qualità bassa, ci sono Napisan igienizzante bagno, con 47 punti, Viakal bagno express fiori eleganti, con 46 punti, Winni’s bagno, con 45 punti, e Kh7 bagno multisuperficie, con 44 punti. Ultimo posto per Amuchina igienizzante bagno, che ottiene 40 punti e ha un prezzo medio di 3,37 euro.

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Come sono stati svolti i test

Altroconsumo ha analizzato i prodotti tra dicembre 2025 e marzo 2026, prendendo in considerazione solo detergenti per il bagno in formato spray con spruzzino.
La valutazione finale si basa soprattutto sull’efficacia, che pesa per il 70% del giudizio complessivo. L’impatto ambientale vale il 20%, mentre etichetta e grado di rischio pesano rispettivamente per l’8% e il 2%.
Per misurare l’efficacia, i laboratori hanno applicato uno sporco artificiale su superfici verticali e orizzontali. L’azione anticalcare è stata invece valutata misurando la differenza di peso di appositi tasselli immersi nel prodotto puro. È stato poi esaminato anche l’effetto visivo, per verificare che i detergenti non danneggiassero i materiali, non lasciassero aloni e rallentassero la formazione di nuove incrostazioni.

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