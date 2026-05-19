Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 19 maggio: i numeri vincenti

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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 19 maggio: i numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, martedì 19 maggio (ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO).

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Per approfondire: Le estrazioni di sabato 16 maggio

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I numeri vincenti del Lotto del 19 maggio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di martedì 19 maggio 2026:

  • Bari:                 31 - 86 - 56 - 69 - 65
  • Cagliari:           66 - 23 - 78 - 64 - 48
  • Firenze:           43 - 30 - 56 - 2 - 12
  • Genova:           75 - 47 - 20 - 71 - 18
  • Milano:            37 - 35 - 74 - 85 - 80
  • Napoli:             75 - 66 - 53 - 89 - 87
  • Palermo:          89 - 39 - 2 - 81 - 14
  • Roma:              58 - 42 - 9 - 38 - 8
  • Torino:              10 - 26 - 15 - 5 - 3
  • Venezia:           38 - 68 - 69 - 22 - 7
  • Nazionale:       90 - 21 - 28 - 85 - 64

 

Per approfondireDal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici

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La serie fortunata del 10eLotto

All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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Il 10eLotto di martedì 19 maggio

I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 19 maggio sono:

 

10 - 23 - 26 - 30 - 31 - 35 - 37 - 38 - 39 - 42 - 43 - 47 - 56 - 58 - 66 - 68 - 75 - 78 - 86 - 89

 

Numero oro: 31

 

Doppio oro: 31 - 86

 

Extra: 2 - 5 - 9 - 15 - 20 - 22 - 48 - 53 - 64 - 65 - 69 - 71 - 74 - 81 - 85

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Superenalotto: come funziona

Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

  • due numeri;
  • tre numeri;
  • quattro numeri;
  • cinque numeri;
  • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
  • tutti i sei numeri.

 

Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

 

Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

 

Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare

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Superenalotto, jackpot e numeri del 19 maggio

Ecco i numeri estratti il 19 maggio 2026:

 

La combinazione vincente è: 49 - 57 - 61 - 73 - 79 - 86 

 

Il numero Jolly è: 8

 

Il numero Superstar è: 36

 

Jackpot del Superenalotto del 19-05-2026: 166.500.000 euro

 

Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona

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I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto

Per la prossima estrazione del Lotto di giovedì 21 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

 

I numeri ritardatari in assoluto: 

  • Napoli              40 (manca da 110 estrazioni)
  • Cagliari            41 (manca da 103 estrazioni)
  • Bari                   67 (manca da 98 estrazioni)
  • Napoli               1 (manca da 89 estrazioni)
  • Torino               65 (manca da 88 estrazioni)
  • Roma                17 (manca da 88 estrazioni)
  • Venezia            79 (manca da 87 estrazioni)
  • Torino              49 (manca da 87 estrazioni)
  • Bari                  66 (manca da 86 estrazioni)
  • Genova            66 (manca da 85 estrazioni)

Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:

  • Bari             67 (manca da 98 estrazioni) - 66 (da 86) - 10 (da 77)
  • Cagliari       41 (manca da 103 estrazioni) - 63 (da 69) - 12 (da 61)
  • Firenze        78 (manca da 74 estrazioni) - 28 (da 73) - 3 (da 47)
  • Genova       66 (manca da 85 estrazioni) - 6 (da 75) - 3 (da 59)
  • Milano         77 (manca da 82 estrazioni) - 61 (da 76) - 88 (da 66)
  • Napoli          40 (manca da 110 estrazioni) - 1 (da 89) - 81 (da 55)
  • Palermo       90 (manca da 80 estrazioni) - 6 (da 69) - 30 (da 68)
  • Roma            17 (manca da 88 estrazioni) - 21 (da 59) - 77 (da 53)
  • Torino           65 (manca da 88 estrazioni) - 49 (da 87) - 88 (da 83)
  • Venezia         79 (manca da 87 estrazioni) - 30 (da 57) - 31 (da 56)
  • Nazionale     54 (manca da 62 estrazioni) - 58 (da 58) - 57 (da 56)

 

Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?

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I numeri ritardatari del Superenalotto

I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 maggio sono:

 

  • 70 (da 96) - 65 (da 69) - 75 (da 58) - 76 (da 51) - 71 (da 46) - 23 e 78 (da 43)

 

Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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