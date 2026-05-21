Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 21 maggio: numeri fortunati

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, giovedì 21 maggio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari (contenuto in aggiornamento)
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
In Italia il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri vincenti del Lotto del 21 maggio
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 21 maggio 2026:
- Bari: 88 - 65 - 11 - 87 - 59
- Cagliari: 5 - 64 - 45 - 80 - 74
- Firenze: 37 - 56 - 25 - 19 - 36
- Genova: 29 - 31 - 90 - 15 - 17
- Milano: 73 - 61 - 45 - 85 - 48
- Napoli: 21 - 85 - 29 - 48 - 77
- Palermo: 40 - 2 - 66 - 87 - 51
- Roma: 23 - 68 - 57 - 60 - 26
- Torino: 44 - 4 - 76 - 5 - 57
- Venezia: 79 - 86 - 19 - 29 - 40
- Nazionale: 33 - 54 - 75 - 39 - 63
Per approfondire: Dal Lotto al Superenalotto, le nuove regole per i giochi numerici
Il 10eLotto
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto del 21 maggio
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
- 2 - 4 - 5 - 21 - 23 - 29 - 31 - 37 - 40 - 44 - 56 - 61 - 64 - 65 - 68 - 73 - 79 - 85 - 86 - 88
Numero oro: 88
Doppio oro: 88 - 65
Extra: 11 - 15 - 19 - 25 - 45 - 48 - 57 - 59 - 60 - 66 - 74 - 76 - 80 - 87 - 90
Come funziona il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Per approfondire: Superenalotto, estrazione da record: voi sapreste come incassare? Ecco come fare
Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 21 maggio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 1 - 38 - 57 - 58 - 64 - 81
- Il numero Jolly è: 28
- Il numero Superstar è: 50
Il Jackpot del Superenalotto del 21-05-2026 è di 167.400.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 22-05-2026 è di 168.000.000 euro.
Per approfondire: Bacheca dei sistemi del Superenalotto, cos'è e come funziona
Le quote
Ecco le quote del Concorso Superenalotto/Superstar numero 81 di oggi:
SUPERENALOTTO
- Punti 6: 0 totalizzano Euro:0,00
- Punti 5+: 1 totalizzano Euro:590.411,80
- Punti 5: 4 totalizzano Euro: 47.687,11
- Punti 4: 392 totalizzano Euro: 496,00
- Punti 3: 16.960 totalizzano Euro: 34,49
- Punti 2: 301.436 totalizzano Euro: 6,02
SUPERSTAR
- Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00
- Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 49.600,00
- Punti 3SS: 116 totalizzano Euro: 3.449,00
- Punti 2SS: 1.476 totalizzano Euro: 100,00
- Punti 1SS: 10.007 totalizzano Euro: 10,00
- Punti 0SS: 24.077 totalizzano Euro: 5,00
- Vincite Seconda Chance 50 Euro: 111 totalizzano Euro: 5.550,00
- Vincite Seconda Chance 3 Euro: 16.724 totalizzano Euro: 50.172,00
- Vincite WinBox 1: 2.304 totalizzano Euro: 57.600,00
- Vincite WinBox 2: 264.889 totalizzano Euro: 536.932,00
- Totale vincite Seconda Chance: 16.835
- Totale vincite WinBox: 267.193
I numeri ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 22 maggio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari (in aggiornamento).
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli 40 (manca da 111 estrazioni)
- Cagliari 41 (manca da 104 estrazioni)
- Bari 67 (manca da 99 estrazioni)
- Napoli 1 (manca da 90 estrazioni)
- Torino 65 (manca da 89 estrazioni)
- Roma 17 (manca da 89 estrazioni)
- Venezia 79 (manca da 88 estrazioni)
- Torino 49 (manca da 88 estrazioni)
- Bari 66 (manca da 87 estrazioni)
- Genova 66 (manca da 86 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
- Bari 67 (manca da 99 estrazioni) - 66 (da 87) - 10 (da 78)
- Cagliari 41 (manca da 104 estrazioni) - 63 (da 70) - 12 (da 62)
- Firenze 78 (manca da 75 estrazioni) - 28 (da 74) - 3 (da 48)
- Genova 66 (manca da 86 estrazioni) - 6 (da 76) - 3 (da 60)
- Milano 77 (manca da 83 estrazioni) - 61 (da 77) - 88 (da 67)
- Napoli 40 (manca da 111 estrazioni) - 1 (da 90) - 81 (da 56)
- Palermo 90 (manca da 81 estrazioni) - 6 (da 70) - 30 (da 69)
- Roma 17 (manca da 89 estrazioni) - 21 (da 60) - 77 (da 54)
- Torino 65 (manca da 89 estrazioni) - 49 (da 88) - 88 (da 84)
- Venezia 79 (manca da 88 estrazioni) - 30 (da 58) - 31 (da 57)
- Nazionale 54 (manca da 63 estrazioni) - 58 (da 59) - 57 (da 57)
Per approfondire: Superenalotto, qual è la Regione più fortunata?
I numeri ritardatari del Superenalotto (in aggiornamento)
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto:
- 70 (da 97) - 65 (da 70) - 75 (da 59) - 76 (da 52) - 71 (da 47) - 23 e 78 (da 44)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record