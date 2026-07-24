Pensioni, ad agosto rimborsi e trattenute 730: le indicazioni Inps

Introduzione

È già online il cedolino della pensione di agosto 2026, con cui gli interessati possono consultare l’importo della prestazione previdenziale e verificare le eventuali variazioni intervenute sul rateo mensile. Quello di agosto è un mese particolare: la cifra finale può essere diversa da quella che ci si aspettava, perché (per alcuni) partono le trattenute e i rimborsi legati al 730. Ecco tutto quello che c’è da sapere.