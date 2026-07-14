Introduzione

L'Inps ha aggiornato la disciplina relativa ai prestiti ai pensionati rimborsati attraverso la trattenuta diretta sulla pensione, fino al limite di un quinto dell'importo mensile. Le novità sono contenute nel Messaggio n. 2308 dell'8 luglio 2026 e fanno seguito alla delibera approvata il 29 aprile scorso, con cui è stato adottato un nuovo schema di convenzione destinato a banche e intermediari finanziari. L'accordo resterà in vigore dal 1° maggio 2026 al 30 aprile 2029 e punta a rendere la gestione dei finanziamenti più efficiente, uniforme e sicura. Ecco cosa sapere.