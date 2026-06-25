Pensioni, si lavora più a lungo di prima: la mappa regione per regione

Facendo un confronto tra il 2022 e il 2025, si nota come l’età pensionabile sia comunque cresciuta in tutta Italia: non esiste una singola regione in cui sia scesa negli anni. I motivi sono diversi, ma la causa principale è che il governo di Giorgia Meloni ha man mano ridotto il perimetro delle possibilità di uscita anticipata dal mondo del lavoro. Questo ha avuto effetto soprattutto sulle lavoratrici, vista l’abolizione di Opzione Donna: l’aumento nel triennio considerato è di un anno, mentre per i lavoratori è di quattro mesi. Per le donne, la regione dove la crescita è stata più consistente è il Friuli-Venezia Giulia (un anno e tre mesi), quella in cui è minore è la Sicilia (cinque mesi). Per gli uomini, l’aumento è più significativo in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto (tutte a cinque mesi), quello minore è in Molise (zero mesi).

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