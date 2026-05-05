Flat tax per pensionati all’estero che si trasferiscono al Sud, novità

Introduzione

L’Italia, ormai da qualche anno, ha messo in campo una misura fiscale per cercare di attrarre nelle regioni del Sud pensionati che siano titolari di un trattamento erogato da un soggetto estero: la Legge di bilancio del 2019 infatti ha introdotto la flat tax al 7% per questa categoria di contribuenti per 9 anni, a patto che si trasferiscano in un Comune sotto una determinata soglia di residenti in Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. Inizialmente la popolazione di queste città non doveva superare quota 20mila, ma la legge sulle PMI approvata a marzo di quest’anno ha esteso il limite a 30mila residenti.