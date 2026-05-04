Isee fino a 35mila euro, ecco a quali bonus è possibile accedere

Gli importi spettanti sono determinati in base alla data di nascita del minore e al valore dell'Isee. In sintesi: per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il bonus sarà di 3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con Isee pari o inferiore a 40mila euro (il caso in esame, dunque) e di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee superiore a 40mila euro o nel caso di Isee assente. Per i bambini nati in data antecedente al 1° gennaio 2024, il bonus è di 3mila euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con Isee fino a 25.000,99 euro, 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee da 25.001 a 40.000 euro (il nostro caso), oppure 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee superiore a 40mila euro o del tutto assente.