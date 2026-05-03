"Con questo intervento contiamo di poter aiutare nel triennio quindicimila genitori separati", ha specificato Salvini. In particolare, ha aggiunto, si tratta di “genitori che dopo la separazione o il divorzio escono di casa, perché rimane in casa l'altro coniuge, spesso continuando a pagare il mutuo o l'affitto” dell’abitazione che hanno lasciato.

Questo bonus, ha ribadito il leader della Lega, vuole aiutare questi genitori separati, che “evidentemente hanno esaurito le risorse e sono fuori mercato. In molti contesti questi 4-500 euro al mese ti fanno la differenza anche per avere un tetto sotto il quale incontrare tuo figlio quantomeno nel fine settimana”. Poi, sempre davanti ai giornalisti, Salvini ha precisato: “Dico genitori perché possono essere padri e possono essere madri. Sta ai colleghi ovviamente andare a guardare sulle statistiche a chi nel 90% dei casi resta l'alloggio di residenza dopo una separazione o un divorzio".

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