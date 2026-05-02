Diesel e benzina, da oggi lo sconto sulle accise: cosa cambia

"Noi abbiamo immaginato un taglio accise che ci consentisse di bloccare un aumento che poteva impattare in modo significativo sulla quotidianità dei cittadini. Non mi sento di dire oggi che lo posso rendere strutturale, con una situazione economica che a occhio non sarà facilissima - ha detto ancora Meloni - Se lo rendessimo oggi strutturale, rischieremmo di azzerare tutte le risorse che abbiamo da qui alla fine dell'anno". "Io sono una grande sostenitrice del taglio delle accise - ha aggiunto la premier - Dopodiché, si lavora per le priorità che si hanno in quel momento. Il taglio delle accise costa molto per il beneficio che produce, se lo si rende strutturale". "Ci siamo mossi di tre settimane, un mese, due settimane - ha concluso il presidente del Consiglio -, sto cercando di capire come evolve lo scenario della crisi. Le risposte vanno immaginate sulla base dello scenario che si presenta, e quindi è difficile per me oggi dire che faccio una cosa strutturalmente, in uno scenario che strutturale non è".

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