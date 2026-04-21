Introduzione

La guerra in Iran, con la conseguente tensione in tutto il Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz, ha causato un forte rincaro del prezzo dell’energia. La tensione internazionale e la contrazione della fornitura di gas e petrolio hanno infatti fatto schizzare il prezzo dei carburanti - per i quali il governo è dovuto intervenire ad abbassare il costo ai distributori - e messo sotto stress le forniture di gas, cruciali per la produzione di energia elettrica. In questo quadro, ci sono comunque diversi accorgimenti che è possibile adottare per cercare di risparmiare sulla benzina e sulle bollette: ecco quali sono.