Benzina e bollette di luce e gas in aumento, 15 consigli per risparmiare e consumare menoEconomia
Introduzione
La guerra in Iran, con la conseguente tensione in tutto il Medio Oriente e la chiusura dello Stretto di Hormuz, ha causato un forte rincaro del prezzo dell’energia. La tensione internazionale e la contrazione della fornitura di gas e petrolio hanno infatti fatto schizzare il prezzo dei carburanti - per i quali il governo è dovuto intervenire ad abbassare il costo ai distributori - e messo sotto stress le forniture di gas, cruciali per la produzione di energia elettrica. In questo quadro, ci sono comunque diversi accorgimenti che è possibile adottare per cercare di risparmiare sulla benzina e sulle bollette: ecco quali sono.
Quello che devi sapere
Fare rifornimento al self-service
Per quanto riguarda il capitolo benzina, alcune indicazioni restano sempre valide: tra queste c’è fare rifornimento al self-service anziché al servito. La prima opzione è infatti sempre meno costosa della seconda, e a lungo andare può portare a risparmi anche significativi.
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Evitare il rifornimento in autostrada
Altra accortezza, valida soprattutto per chi percorre spesso lunghi tragitti in auto, è quella di evitare il rifornimento in autostrada: lì infatti il prezzo alle pompe di benzina è sempre più alto che sulle strade cittadine, e dunque partire con il pieno già fatto può permettere di risparmiare.
Controllare i prezzi applicati dal distributore
È inoltre sempre bene controllare il prezzo medio di benzina e diesel, al fine di scegliere il distributore più conveniente: è importante ricordare che in Italia vige l’obbligo di esposizione per tutte le stazioni di rifornimento, o in alternativa si può consultare la pagina dedicata sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Scegliere il distributore più conveniente può permettere un discreto risparmio sul rifornimento.
Regolare la velocità a cui si viaggia
C’è poi anche lo stile di guida da prendere in considerazione: laddove possibile, e senza causare disagi o ingorghi, è infatti possibile risparmiare sul consumo di carburante riducendo la velocità di viaggio. Per esempio in autostrada, andare a oltre 110 km/h aumenta sensibilmente la quantità di benzina utilizzata.
Fare manutenzione regolare
Anche la manutenzione regolare del veicolo è importante per ridurre i consumi di carburante: secondo AsConAuto infatti una vettura non mantenuta correttamente può arrivare a consumare fino al 10-15% in più rispetto a un mezzo in condizioni ottimali, con un impatto diretto sui costi di utilizzo quotidiani.
Sfruttare la luce naturale
Per quanto riguarda invece l’uso di energia elettrica in casa, il primo punto per risparmiare sulla bolletta concerne l’illuminazione domestica: soprattutto in questa stagione con giornate più ’lunghe’ e più ore di sole, è importante sfruttare la luce naturale e diminuire quanto possibile l’uso di quella artificiale.
Sostituire le lampadine
Sempre in tema di illuminazione, è importante ricordarsi di sostituire le vecchie lampadine alogene - qualora ancora presenti in casa - con quelle più moderne a LED, che permettono di avere minori consumi.
Usare correttamente gli elettrodomestici
Altro capitolo per risparmiare sull’uso di elettricità è quello relativo all’uso degli elettrodomestici, in particolare lavastoviglie e lavatrice. Entrambe andrebbero fatte partire solamente a pieno carico, usando programmi Eco a basse temperature: a meno di particolari situazioni, sono infatti più che sufficienti a pulire correttamente e consumare allo stesso tempo meno energia.
Non lasciare apparecchi accesi
È poi importante non lasciare dispositivi o apparecchi accesi quando non sono in uso: ad esempio monitor dei computer, oppure la televisione quando si smette di guardare qualcosa. Sebbene non si tratti di volumi di consumo enormi, anche questa accortezza può far risparmiare sulla bolletta.
Usare il condizionatore con attenzione
Con l’arrivo dei mesi più caldi dell’anno, tornerà l’uso dei condizionatori. In questo caso è bene ricordare che è sufficiente usare gli apparecchi per tenere una temperatura solo di poco inferiore a quella esterna - anche per ragioni di salute - e vanno usati con attenzione. Necessario anche fare manutenzione costante dei filtri.
Usare correttamente i fornelli
Infine, c’è il capitolo bolletta del gas. In questo caso la prima accortezza riguarda l’uso dei fornelli: bisogna infatti utilizzare pentole di dimensione adeguata al singolo fornello, così da non disperdere calore e non doverlo tenere acceso per più del tempo necessario.
Terminare la cottura a fuoco spento
Altro accorgimento che si può usare in alcuni casi, soprattutto con pentole o padelle coperte da un coperchio, è quello di ultimare alcune cotture a fuoco spento per consumare meno gas: si può ad esempio fare con la pasta, ma è meglio evitarlo con alimenti che richiedano una completa e accurata cottura.
Usare l’acqua calda solo quando serve
Se si ha in casa uno scaldabagno a gas, è importante fare attenzione a quando si utilizza l’acqua calda e farlo con moderazione. In particolare quando si usa il rubinetto per pochi istanti, meglio usare quella fredda. Utile anche controllare la durata della doccia.
Fare attenzione al riscaldamento
E ancora, anche se la stagione non lo richiede più in larghe parti d’Italia, è importante fare attenzione all’uso del riscaldamento in casa: una temperatura compresa tra i 18 e i 19 gradi è sufficiente a garantire il confort domestico, mentre salire oltre aumenta considerevolmente il consumo di gas.
Tenere porte e finestre chiuse
Infine, è necessario non ‘sprecare’ il caldo generato dal riscaldamento: è importante cambiare spesso aria in casa, ma non vanno lasciate porte e finestre aperte troppo a lungo per non disperdere la temperatura. Anche l’uso di timer impostabili, che facciano partire il riscaldamento in prossimità dell’orario in cui si sarà in casa, permette di risparmiare sul gas.
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