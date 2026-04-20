Lo studio di Federcarrozzieri si inserisce in un contesto in cui la stessa Europa sta puntando verso soluzioni green per far fronte alla crisi energetica dovuta alla guerra in Iran e alla chiusura dello Stretto di Hormuz. La "sostituzione del petrolio e del gas" con "energie pulite prodotte localmente" si è dimostrata una misura "efficace" nel contrastare "l'aumento dei prezzi dell'energia" e nel ridurre la "dipendenza" dalle importazioni, ha fatto sapere la Commissione europea. "Nel breve termine" è possibile "ottenere vantaggi significativi in tutti i settori grazie all'elettrificazione, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione accelerata delle tecnologie pulite", ha aggiunto la Commissione.

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