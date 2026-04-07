Risparmiare carburante in auto: i consigli utili per consumare meno

Uno dei modi più efficaci per consumare meno è adottare uno stile di guida fluido. Ripartenze aggressive, scatti improvvisi e frenate secche fanno lavorare di più il motore e incidono direttamente sul pieno. Anche utilizzando la stessa vettura, la quantità di carburante necessaria può variare parecchio a seconda di come si dosano acceleratore e freno. Proprio da questa idea nasce il concetto di hypermiling, una pratica diffusa inizialmente negli Stati Uniti che racchiude una serie di tecniche pensate per percorrere più strada possibile con meno carburante. Non si tratta di una guida estrema o complicata, ma di un approccio più attento, morbido e previdente. Chi adotta questo stile osserva il traffico con maggiore anticipo, limita le accelerazioni improvvise e sfrutta il più possibile il movimento naturale dell’auto. Presenti poi altri accorgimenti, come passare alle marce superiori non appena possibile; spegnere il motore in caso di sosta superiore ai 30 secondi, ottimizzando le funzionalità Start & Stop laddove presenti e monitorare i consumi tramite computer di bordo o app dedicate, correggendo le abitudini di guida in tempo reale.

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