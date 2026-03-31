Prezzo carburanti in aumento, governo valuta proroga taglio accise

Il taglio delle accise, che ha portato una riduzione sul prezzo di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul gpl, fa parte dei provvedimenti contenuti nel decreto legge sui carburanti approvato dal Cdm il 18 marzo. Resta in vigore fino al 7 aprile

I prezzi dei carburanti continuano ad essere gli osservati speciali dopo lo scoppio della guerra in Iran che ha aggravato la crisi in Medioriente. Anche se lievemente, i prezzi medi nazionali di diesel, gasolio e gpl continuano a crescere e sarebbe peggio se il governo, lo scorso 18 marzo, non avesse approvato il taglio delle accise. Lo sconto sui carburanti, che ha portato una riduzione sul prezzo di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e di 12 centesimi sul gpl, resta in vigore fino a martedì 7 aprile. Al vaglio del governo, però, c’è la possibilità di prorogare questa misura o di introdurne altre.