Pnrr, Ue eroga all'Italia la nona rata da 12,8 miliardi di euro

Il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti) e con questa nona erogazione, l'Italia raggiunge l'85% dei fondi a lei destinati ascolta articolo

La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del Meccanismo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile 2026. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi.

Ue eroga nona rata Pnrr all’ Italia Il Dispositivo è il fulcro di NextGenerationEU, il programma post-pandemia della Commissione a sostegno della ripresa, della crescita economica e della competitività degli Stati membri. Questo pagamento sostiene una serie di misure, tra cui riforme e investimenti in settori chiave come: pubblica amministrazione, governance fiscale, giustizia e appalti pubblici; istruzione, occupazione e lotta al lavoro sommerso; ricerca, sanità, turismo e cultura; nonché mobilità sostenibile, energia, agricoltura e transizione verso un'economia circolare. Approfondimento Panetta: Pnrr ha sostenuto crescita, dare continuità