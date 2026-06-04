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Pnrr, Ue eroga all'Italia la nona rata da 12,8 miliardi di euro

Economia
©Ansa

 Il piano complessivo di ripresa e resilienza dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti) e con questa nona erogazione, l'Italia raggiunge l'85% dei fondi a lei destinati

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La Commissione europea ha erogato 12,8 miliardi di euro all'Italia, segnando il nono pagamento nell'ambito del Meccanismo per la ripresa e la resilienza (Pnrr). L'erogazione fa seguito alla nona richiesta di pagamento presentata dall'Italia il 30 dicembre 2025 e approvata dalla Commissione il 29 aprile 2026. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di procedere con questo versamento, la Commissione ha adottato una decisione di pagamento e ha sbloccato i fondi.

Ue eroga nona rata Pnrr all’ Italia

Il Dispositivo è il fulcro di NextGenerationEU, il programma post-pandemia della Commissione a sostegno della ripresa, della crescita economica e della competitività degli Stati membri. Questo pagamento sostiene una serie di misure, tra cui riforme e investimenti in settori chiave come: pubblica amministrazione, governance fiscale, giustizia e appalti pubblici; istruzione, occupazione e lotta al lavoro sommerso; ricerca, sanità, turismo e cultura; nonché mobilità sostenibile, energia, agricoltura e transizione verso un'economia circolare. 

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L'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, 194,4 miliardi in tutto

 Il piano di ripresa e resilienza complessivo dell'Italia è finanziato con 194,4 miliardi di euro (71,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti). Come per tutti gli Stati membri, i pagamenti all'Italia nell'ambito del Pnrr sono basati sui risultati e subordinati alla corretta attuazione del suo piano di ripresa e resilienza. Con questo nono pagamento, l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il proprio piano di ripresa e resilienza. In vista della chiusura del Fondo alla fine del 2026, gli Stati membri devono attuare tutte le tappe e gli obiettivi in sospeso entro agosto 2026 e presentare le loro ultime richieste di pagamento entro la fine di settembre 2026.

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