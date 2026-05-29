Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha sottolineato come molti degli obiettivi del Pnrr sarebbero “stati già raggiunti anche prima dei termini previsti". Ha menzionato in particolare l'assistenza domiciliare: “Avevamo quasi 3 miliardi d'investimento e un obiettivo pari a 1,4 milioni di assistiti oltre i 65 anni da prendere in carico. Abbiamo già raggiunto e superato questo target e i dati ci dicono che abbiamo preso in carico oltre 1 milione e mezzo di ultrasessantacinquenni nel 2024 e siamo arrivati a 1,6 milioni nel 2025". Il secondo obiettivo indicato da Schillaci è la telemedicina. "Avevamo un miliardo e mezzo con un target di 300 mila assistiti da raggiungere. I dati ad oggi dicono che siamo arrivati a più di mezzo milione, siamo a circa 566 mila persone raggiunte. Avere a disposizione uno strumento moderno e efficace come la telemedicina vuol dire ridurre le distanze, vuol dire offrire a tutti le stesse possibilità di accesso alle cure".