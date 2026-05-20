Confindustria: "Lo scenario continua a deteriorarsi"

Gli economisti di viale dell'Astronomia rilevano che la chiusura dello stretto di Hormuz, "con transito di navi ancora ai minimi, tiene alto il prezzo del petrolio Brent, a maggio poco sopra i livelli di aprile, mentre si conferma che questa guerra, a differenza di quella in Ucraina, impatta meno sul prezzo del gas" ascolta articolo

Lo scenario continua a deteriorarsi. Il petrolio resta caro. Con il prolungarsi di tale shock, si va ampliando il suo impatto sulle economie: cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancor più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quella delle imprese, rischia di bloccarsi il canale del credito. Perciò sono a rischio frenata i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano, per ora, gli investimenti del PNNR. Lo dichiara Confindustria.

Il petrolio è ancora caro Gli economisti di viale dell'Astronomia rilevano che la chiusura dello stretto di Hormuz, "con transito di navi ancora ai minimi, tiene alto il prezzo del petrolio Brent, a maggio poco sopra i livelli di aprile, mentre si conferma che questa guerra, a differenza di quella in Ucraina, impatta meno sul prezzo del gas, che a maggio resta sotto il picco di marzo (53), ma su valori ben più alti rispetto a fine 2025". Approfondimento La guerra in Iran asciuga le scorte di petrolio globali

Sale l’inflazione "In Italia l’atteso balzo dei prezzi al consumo si è avuto in aprile, mentre i mercati si aspettano che la Bce inizi a giugno a rialzare i tassi ufficiali". Possibile frenata in arrivo, per gli investimenti che "sono ancora sostenuti in avvio di 2026 dal Pnrr. Tuttavia, i dati congiunturali evidenziano un indebolimento nei due mesi di guerra: nel primo trimestre sono calate le richieste di credito da parte delle imprese per finanziare investimenti, a causa dello scenario avverso e sebbene il tasso pagato finora non sia salito; in aprile, si è ridotta ancor più la fiducia delle imprese che producono beni strumentali". Approfondimento Affitti, canoni in aumento per l'inflazione: i dati nelle città

La fiducia delle famiglie in calo La fiducia in calo delle famiglie comporta "rischi di un prossimo freno ai consumi, che non sono aiutati dal cuscinetto di extra-risparmio come nel 2022". L’industria "tiene ma con un peggioramento in vista. Ad aprile il Pmi segnala una domanda più debole, confermata dal calo dei giudizi sugli ordini delle imprese, che fa peggiorare la fiducia, insieme alla riduzione delle attese di produzione dovuta alla guerra irrisolta". Approfondimento Energia, trattativa Italia-Ue per più spesa contro rincari

Nei servizi rischio stop "In aprile, l’S&P Global Pmi dei servizi è risalito (49,8 da 48,8) ma resta in area recessiva, segnalando domanda debole; inoltre, è calata la fiducia delle imprese dei servizi, che aveva retto a marzo, in particolare con una riduzione degli ordini per turismo e trasporti". "La crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia è a rischio col proseguire del conflitto nel Golfo".

L'export si mostra resiliente Nei primi tre mesi del 2026 "le esportazioni italiane hanno continuato a crescere", ed "a marzo, primo mese del conflitto in Iran, la crescita delle vendite si è consolidata, nonostante il crollo nel Medio Oriente (-52,5% tendenziale, da +15,2%), che per il momento è stato compensato dalla forte crescita in Svizzera (+84,6%), in Cina (+23,9%) e nei principali paesi Ue". Quanto allo scenario globale, in Eurozona "industria debole, servizi in sofferenza; l'economia Usa appare indebolita; la Cina non rallenta a sostenerne la crescita è soprattutto l'export" rileva Confindustria.