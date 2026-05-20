In attesa di sapere se una concreta proposta di riforma verrà presentata dalla maggioranza o dall’esecutivo, nel corso dell’assemblea di Confedilizia si è tornati a parlare anche degli sgomberi: "L'occupazione abusiva va sgomberata entro le prime ore, fosse la prima, la seconda o la quarantasettesima casa perché qualcuno quella casa l'ha pagata e ci ha pagato le tasse quindi su questo non sono disposto a mediare con pseudosindacati di pseudoinquilini", ha attacco Salvini. "Troppo spesso oggi i proprietari affrontano un vero e proprio calvario per tornare in possesso del proprio immobile. E questo oltre ad essere ingiusto, crea un danno economico e sociale enorme. Ecco perché abbiamo deciso di tagliare i tempi per l'esecuzione degli sfratti e introdurre una procedura d'urgenza per ottenere in via giudiziale il titolo esecutivo e quindi il rilascio dell'immobile", ha sottolineato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio all'assemblea di Confedilizia.