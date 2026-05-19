Estate, 7 italiani su 10 in partenza. Ma pesano crisi e caro prezzi

Introduzione

Gli italiani sono pronti a partire per l’estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l’impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre, a partire da quella in Medio Oriente. È quanto emerge dall’ultima ricerca sul tema dell’Istituto Piepoli (Turismo: prospettive e opportunità per l'estate 2026, presentata alla Camera di Commercio di Roma), secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l’intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi quattro mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale: l'aumento dei prezzi (voli, energia, inflazione) e la sicurezza sono le due principali preoccupazioni.