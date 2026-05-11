Introduzione

La crisi in Medio Oriente sta creando forte incertezza anche nel settore dei viaggi e sta modificando le abitudini degli italiani che ogni anno, in questo periodo, organizzano le vacanze estive, acquistando voli o pacchetti e prenotando alberghi e strutture ricettive. A sottolinearlo è il Codacons, che per aiutare i cittadini a orientarsi tra cancellazioni, rincari e tutele previste dalla legge ha diffuso una guida con informazioni su diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni, anche alla luce delle nuove linee guida dell’Unione europea sul trasporto aereo.