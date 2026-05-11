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Caos vacanze per la crisi in Medio Oriente, come orientarsi tra cancellazioni e rimborsi

Economia
©IPA/Fotogramma

Introduzione

La crisi in Medio Oriente sta creando forte incertezza anche nel settore dei viaggi e sta modificando le abitudini degli italiani che ogni anno, in questo periodo, organizzano le vacanze estive, acquistando voli o pacchetti e prenotando alberghi e strutture ricettive. A sottolinearlo è il Codacons, che per aiutare i cittadini a orientarsi tra cancellazioni, rincari e tutele previste dalla legge ha diffuso una guida con informazioni su diritti, rimborsi, risarcimenti e assicurazioni, anche alla luce delle nuove linee guida dell’Unione europea sul trasporto aereo.

Quello che devi sapere

Vacanze fai da te: cosa succede in caso di volo cancellato

Chi ha organizzato autonomamente il viaggio, acquistando separatamente voli e strutture ricettive, in caso di cancellazione del volo ha diritto al rimborso del biglietto oppure a essere imbarcato su un volo alternativo quanto prima possibile. 

Aereo
Aereo - ©IPA/Fotogramma
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Assistenza in aeroporto in caso di cancellazione

Se il volo viene cancellato a ridosso della partenza, quando il passeggero si trova già in aeroporto, si ha diritto anche all'assistenza sottoforma di pasti, sistemazione in albergo e trasferimenti. 

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Quando spetta il risarcimento

Diverso dal rimborso del biglietto è il risarcimento fino a 600 euro a passeggero, previsto se la cancellazione non rientra nelle "circostanze eccezionali”. Secondo le nuove indicazioni dell’Unione europea, la carenza di carburante rientra tra queste circostanze, mentre non lo è la scelta della compagnia di ridurre i voli a causa dell’aumento del costo del jet-fuel.

Aeroporto
Aeroporto - ©IPA/Fotogramma
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Supplementi carburante: quando sono illegittimi

Il Codacons sottolinea inoltre che eventuali supplementi carburante richiesti dai vettori aerei in una fase successiva all'acquisto del biglietto sono illegittimi, a meno che il consumatore non abbia espressamente accettato tale clausola su base volontaria al momento della prenotazione. 

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Hotel e servizi turistici: cosa si rischia

Chi ha prenotato strutture ricettive e pagato altri servizi turistici, nel caso in cui non riesca a raggiungere il luogo di destinazione a causa della cancellazione del volo, potrebbe perdere quanto versato, a meno che non abbia stipulato una apposita assicurazione di viaggio.

Valigia
Valigia - ©IPA/Fotogramma
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Assicurazioni di viaggio: costi e coperture

Il Codacons ricorda che le polizze hanno un costo che varia in media tra il 3% e l’8% del valore complessivo della vacanza, ma non coprono tutti i rischi e prevedono franchigie, massimali ed esclusioni. L'assicurazione rimborsa le spese sostenute per acquisto di voli, strutture ricettive, penali di agenzie di viaggio o tour operator, e servizi turistici già pagati.

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Quando l’assicurazione non rimborsa

La paura di viaggiare, il timore di imprevisti per le nuove condizioni geopolitiche non sono condizioni che giustificano il rimborso delle spese. I motivi di rinuncia al viaggio devono essere validi e documentati. Generalmente, inoltre, come ricorda il Codacons, le polizze escludono espressamente i rimborsi in caso di cancellazione del viaggio per cause legate a conflitti, disordini o terrorismo.

Aeroporto
Aeroporto - ©IPA/Fotogramma
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Pacchetti vacanza: aumenti fino all’8%

Per chi ha acquistato un pacchetto vacanza sono previsti possibili aumenti di prezzo fino all’8%, come stabilito dal Codice del turismo.

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Pacchetti alternativi e rimborso integrale

In caso di cancellazione del volo prima della partenza, il viaggiatore ha diritto a un pacchetto alternativo di qualità equivalente o superiore senza costi aggiuntivi, oppure a una soluzione di livello inferiore con restituzione della differenza di prezzo. Qualora decida di recedere dal contratto, ha diritto al rimborso integrale. 

Viaggi
Viaggi - ©IPA/Fotogramma
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Cosa succede se il volo viene cancellato durante la vacanza

Se la cancellazione di un volo avviene quando la vacanza è già iniziata, l'organizzatore deve offrire, senza supplemento, soluzioni alternative adeguate di qualità, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare. Se le soluzioni alternative sono di qualità inferiore, il consumatore ha diritto a una riduzione del prezzo.

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Vacanze e rincari: quando si può annullare il contratto

È inoltre possibile che, come conseguenza dei rincari del jet-fuel, chi ha acquistato un pacchetto vacanza si veda richiedere supplementi di prezzo, circostanza espressamente prevista in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia. Come sottolinea il Codacons, un aumento di prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo se previsto dal contratto e previa comunicazione chiara e precisa almeno venti giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del prezzo complessivo, il viaggiatore può recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.

Valigia
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