“Al momento non c’è nulla di concreto, ma con lo Stretto di Hormuz ancora chiuso il problema delle forniture diventa, settimana dopo settimana, più serio per il nostro settore”, ha detto al Corriere della Sera Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, a margine di un incontro con la stampa vicino a Dublino. O’Leary ha individuato il possibile momento di emergenza del carburante verso i primi giorni di giugno. E non ha voluto confermare l’esistenza di un piano della compagnia per affrontare la carenza di jet fuel, perché c’è il timore, condiviso da tutte le società, di spaventare i passeggeri. “Ma ovviamente stiamo facendo degli approfondimenti, sappiamo dove si potrebbe intervenire da subito nel caso fosse necessario”, ha comunque chiarito. Anche altri manager, che hanno chiesto l’anonimato, confermano di avere pronti i parametri e una prima lista di rotte sacrificabili “da subito”.

