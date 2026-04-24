Jet-fuel, cancellazione voli e rimborsi: i chiarimenti di Assoviaggi

Intanto la Commissione europea ha fatto sapere che istituirà un Osservatorio sui carburanti per mappare l'offerta dei carburanti per il trasporto e le scorte disponibili nell'Ue. Ad annunciarlo è stata la stessa Commissione, adottando il piano 'Accelerate Eu' per fronteggiare gli effetti della crisi in Medio Oriente. Il sistema dovrebbe partire a maggio, e l’esecutivo europeo ha spiegato che “coordinerà con gli Stati membri i fornitori di carburante e il settore dell'aviazione l'approvvigionamento di carburante alternativo per aerei e proporrà misure per ottimizzarne la distribuzione tra gli Stati membri al fine di garantirne la disponibilità in tutte le regioni e in tutti gli aeroporti”.

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