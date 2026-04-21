Presidenza Ue: "Carenza di jet fuel possibile, dobbiamo essere pronti"

Lo ha detto il ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha segnalato il ministro

"Non siamo in una situazione pericolosa ma c'è la possibilità di una carenza di jet fuel " che "potrebbe influenzare ogni cittadino. Quindi dobbiamo essere consapevoli e pronti". Queste le parole del ministro cipriota dei trasporti, Alexis Vafeades, una volta giunto presso il Consiglio Ue a Bruxelles dove presiederà una videoconferenza informale dei ministri dei trasporti convocata proprio per discutere della crisi energetica. "L'Europa potrebbe trovarsi ad affrontare un problema a breve termine di approvvigionamento di carburante e un problema di domanda sul medio e lungo termine", ha segnalato ancora il ministro.

I possibili problemi di carenza di carburante

Secondo Vafaedes è opportuno "essere consapevoli che potremmo avere problemi di carenza di carburante. Di questo dobbiamo discutere. Ma nel medio e lungo termine abbiamo anche una questione relativa alla domanda. Dobbiamo essere pronti a evitare le file alle stazioni di servizio e dobbiamo parlare di come eliminare in maniera permanente" questo problema", ha spiegato ancora il ministro, analizzando la situazione. Se ci fosse una carenza di jet fuel, ha concluso, questo "influenzerà le connessioni, influenzerà ogni cittadino nell'Ue. Quindi dobbiamo essere pronti", ha confermato.