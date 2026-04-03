Quante riserve di gas e petrolio ha ancora a disposizione l’Italia?

Ma la guerra in Iran, oltre al metano, fa aumentare anche il petrolio. Il gasolio rimane stabilmente sopra i 2 euro al litro, nonostante il taglio di 20 centesimi al litro delle accise deciso dal governo il 18 marzo scorso fino al 7 aprile. Un taglio che, provocando una riduzione dell'Iva, ha portato a un risparmio finale alla pompa di 25 centesimi. La misura ha dato un minimo di respiro ad automobilisti e camionisti, ma è costata allo stato 400 milioni di euro (presi da sanità e altri servizi) e non ha centrato l'obiettivo di tenere il gasolio entro 1,90 euro.