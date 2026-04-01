Prezzo petrolio scende in una notte sotto i 100 dollari, ecco perché

I possibili scenari di distensione della guerra in Medio Oriente e la diplomazia della Cina al lavoro per la riapertura dello Stretto di Hormuz, fanno calare il prezzo al barile del Brent che da oltre 119 dollari nella serata del 31 marzo cala di oltre 20 punti
Un calo netto, in una notte. Dai 119 dollari del 31 marzo il petrolio scende oggi sotto la soglia dei 100 dollari al barile. Il motivo? I mercati "vedono" la possibilità di una fine del conflitto in Medio Oriente e anche, grazie alla diplomazia cinese, di una riapertura dello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto infatti che gli Usa potrebbero interrompere la guerra contro l'Iran entro due o tre settimane (GUERRA IN IRAN, IL LIVEBLOG).
I numeri del calo
Il Wti registra un calo del 4,3% a 97,05 dollari al barile. Il Brent lascia sul terreno il 4,9% a 98,07 dollari. Seduta in calo anche per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni segnano una flessione del 5,3% a 47,99 euro al megawattora.