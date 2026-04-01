Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Prezzo petrolio scende in una notte sotto i 100 dollari, ecco perché

Economia
©Ansa

I possibili scenari di distensione della guerra in Medio Oriente e la diplomazia della Cina al lavoro per la riapertura dello Stretto di Hormuz, fanno calare il prezzo al barile del Brent che da oltre 119 dollari nella serata del 31 marzo cala di oltre 20 punti

ascolta articolo

Un calo netto, in una notte. Dai 119 dollari del 31 marzo il petrolio scende oggi sotto la soglia dei 100 dollari al barile. Il motivo? I mercati "vedono" la possibilità di una fine del conflitto in Medio Oriente e anche, grazie alla diplomazia cinese, di una riapertura dello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto infatti che gli Usa potrebbero interrompere la guerra contro l'Iran entro due o tre settimane (GUERRA IN IRAN, IL LIVEBLOG).

I numeri del calo

Il Wti registra un calo del 4,3% a 97,05 dollari al barile. Il Brent lascia sul terreno il 4,9% a 98,07 dollari. Seduta in calo anche per il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni segnano una flessione del 5,3% a 47,99 euro al megawattora. 

©Ansa

Economia: Ultime notizie

Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: i possibili scenari

Economia

A più di un mese dallo scoppio della guerra in Iran, la chiusura dello stretto di Hormuz,...

Lavoratori rimpatriati, cambiano le agevolazioni fiscali: le novità

Economia

Si registrano significative novità in merito alle regole che riguardano le agevolazioni fiscali...

Florence, Italy , May 19th 2022, Sign reading "Agenzia delle Entrate" italian public governmental agency .

Bancari, ecco le richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto

Economia

I segretari generali delle organizzazioni sindacali hanno approvato la piattaforma rivendicativa...

Caro carburante, credito di imposta su gasolio agricolo: la misura

Economia

Nei giorni scorsi il governo ha dato il via libera a una misura che introduce sgravi per il...

Mondiali, biglietti finale costano fino a 11mila dollari. Polemiche

Economia

L’Italia non prenderà parte al Mondiale, il terzo consecutivo che gli Azzurri saranno costretti a...

Economia: I più letti