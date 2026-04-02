La situazione del resto presenta già elementi di forte preoccupazione: “Dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, i prezzi nell'Ue sono aumentati di circa il 70% per il gas e del 60% per il petrolio”, ha spiegato nei giorni scorsi Dan Jorgensen, il Commissario Ue all’Energia. “In termini finanziari, 30 giorni di conflitto hanno già aggiunto 14 miliardi di euro alla già pesante fattura dell'Unione per i combustibili fossili”. Secondo l’esponente dell’esecutivo europeo "la crisi sarà lunga e andrà oltre la fine della guerra, perché le infrastrutture energetiche sono distrutte".

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