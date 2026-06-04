Una volta che il Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare avrà emanato il decreto attuativo, bisognerà innanzitutto aspettare la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Poi sarà l’Inps a dover stilare le liste dei potenziali beneficiari per il 2026. Una volta inviati i nominativi ai Comuni, questi potranno eventualmente intervenire per modificare gli elenchi. A quel punto, subentrerà nuovamente l’Inps, che dovrà occuparsi delle liste definitive. Ma il percorso non è ancora finito, perché i dati dei beneficiari vanno comunicati a Poste Italiane, che si occuperà di caricare il contributo sulle carte prepagate con cui usufruirne. Infine, i Comuni informeranno i nuclei famigliari interessati e pubblicheranno gli elenchi finali. In tutto, dal momento dell’uscita del decreto attuativo a quello in cui la Carta diventa effettivamente disponibile, potrebbero passare all’incirca due mesi.