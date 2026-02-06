Come spiega il sito dell'Inps, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente tiene conto di particolari situazioni di bisogno, "prevedendo trattamenti di favore per i nuclei con tre o più figli o dove sono presenti persone con disabilità o non autosufficienti". Da quest'anno, la franchigia che permette di escludere dal calcolo l'abitazione principale è passata da 52.500 a 91.500 euro. A cambiare sono inoltre le scale di equivalenza, cioè i coefficienti utilizzati per mettere in rapporto il reddito e il patrimonio di una famiglia con il numero dei componenti del nucleo. Dal 1° gennaio è entrata inoltre a regime l'esclusione dal calcolo dei titoli di Stato (come Bot, Btp) e dei buoni fruttiferi postali fino a 50mila euro.

©IPA/Fotogramma