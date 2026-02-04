Introduzione

Sarà valido fino al 31 dicembre 2026 il bonus Anziani, noto anche come Prestazione Universale: l’aiuto economico, previsto dal Decreto Anziani, è rivolto alle persone molto avanti con l’età che si trovano in condizioni di non autosufficienza totale e dispongono di risorse economiche limitate. Ecco cosa sapere