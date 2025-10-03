Bonus anziani, cosa devono fare gli eredi se muore il beneficiario?

Il messaggio INPS chiarisce le modalità operative per consentire agli eredi di percepire le rate della Prestazione Universale maturate fornendo alcuni esempi. Il primo riguarda un richiedente che ha inoltrato l’istanza di Prestazione Universale il 15 gennaio 2025, ma è venuto a mancare il 15 maggio dello stesso anno, prima che partissero i pagamenti ordinari. In questa circostanza, gli eredi potranno ottenere le rate relative al periodo compreso tra gennaio e maggio 2025, fino a un tetto massimo di 850 euro mensili, purché la richiesta sia accompagnata da idonea documentazione. Per quanto riguarda maggio, la somma sarà liquidata interamente solo se dalle buste paga del personale domestico o dalle fatture per servizi di cura risulteranno spese pari o superiori a 850 euro; in caso contrario, verrà erogato esclusivamente l’importo giustificato