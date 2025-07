Bonus anziani, come richiedere gli arretrati dell’assegno integrativo

Nello specifico, l’assegno di assistenza mira a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per la cura svolta da lavoratori domestici titolari di regolare rapporto di lavoro subordinato. Il contributo può essere utilizzato poi per l’acquisto di servizi di assistenza non sanitaria forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, in linea con la programmazione integrata regionale e comunale.