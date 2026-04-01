Anche l'Unione nazionale consumatori ha avvertito: "Un'illusione ottica. Il rialzo apparentemente basso dell'inflazione non deve trarre in inganno. Si tratta solo di un miraggio destinato presto a svanire, come in parte dimostra già l'inflazione congiunturale che decolla dello 0,5%".



Infatti, ha proseguito, "le bollette di luce e gas relative ai consumi di marzo non sono ancora arrivate, mentre la fine dei Giochi olimpici Milano Cortina ha fatto abbassare i prezzi degli alberghi e dei motel del 6,8% in un solo mese, ribasso record sul piano congiunturale, quando a febbraio erano decollati del 12,1%. Peccato che in aprile, per via della Pasqua, saliranno nuovamente".



Il presidente dell'Unc Massimiliano Dona, poi, ha aggiunto: “Nonostante il dato sia provvisorio, su base mensile, il diesel sale già del 12%, il trasporto aereo internazionale del 6,1%, il gas naturale del 5,9%, la benzina del 4,9% e già ci sono i primi effetti su frutta e verdura. Il carrello della spesa sale del 2,2% ed è solo l'inizio. L'inflazione tendenziale all'1,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento complessivo del costo della vita pari a 622 euro su base annua, mentre per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche la stangata è già pari a 250 euro e per il carrello della spesa è di 266 euro. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 546 euro, 219 euro soltanto per cibo e bevande, 235 per il carrello. In media, per una famiglia la batosta è di 389 euro, 173 per mangiare e bere".